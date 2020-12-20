Мнение: Дилемма Трампа – так будет ли переворот?

20.12.2020, 10:54, Разное

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Все чудесатее и чудесатее. Пока все, так сказать, люди доброй воли опасливо рыщут по магазинам и готовятся к Новому году, отечественные конспирологи на полном серьезе предвкушают… военный переворот в США. Уже, собственно, и дата назначена – 6 января, канун православного Рождества. Но не потому, что американские военные чтут православное рождество, а потому что в этот день Конгресс США по процедуре должен утвердить результаты голосования выборщиков, после чего все формальности будут уже соблюдены, и у Трампа останется только пара недель на сбор манаток и выезд из Белого Дома. Вот и считается (и от предсказаний на эту тему кипит уже не только ЖЖ, но и Ютуб), что 6 января «все будет кончено» – то есть «верная Трампу армия схватит заговорщиков, подтасовавших выборы…» и т.д.

Звучит всё, понятно, как совсем уж запредельный бред. Военный переворот?? В США?! Стране, в которой уж чего-чего, но военных переворотов вообще никогда не было? Все-таки это, как никак, Штаты, а не Латинская Америка…

Однако поражает настойчивость, с какой циркулируют всякие слухи на эту тему. Да и поствыборная ситуация в США – и это трудно не заметить – какая-то «не такая». Трудно, наблюдая со стороны, отделаться от странного ощущения, что в самой мощной державе мира все как-то, слегка и невзначай, но чуть-чуть прижали уши – как будто ждут чего-то, какого-то «бадабума». И выдохнут, похоже, только тогда, когда (если!) Трамп Белый Дом покинет. И не раньше.

Я, честно говоря, в такой вариант – что Трамп действительно сожжет мосты и решится на переворот, точнее на ПОПЫТКУ переворота – не верил и не верю. Это ведь для него – запредельный риск, в случае провала – гарантированный электрический стул. Естественно, нет сомнений, что выборы были у него украдены; но бросаться вот так, очертя голову… Вроде бы куда разумней и выгодней со всех сторон смотрится идея «гордого ухода», оставаясь «моральным победителем» в глазах если не бОльшей, то значительной части Америки – и оставляя «демократов» наедине с их тяжелыми, почти неразрешимыми проблемами: среди них и полувменяемый Брежнево-Байден, и расстроенная экономика, и продолжающий бушевать коронавирус, и Сенат в руках республиканцев… Критикуй, глумись, обличай, готовься к выборам 2024… Зачем рисковать, в том числе и тем, что от тебя отвернутся и те, кто сейчас горячо поддерживает?

А разговоры, однако, не стихают. То, что такая возможность вообще обсуждается, причем не только в сетях патентованными конспирологами, но и в СМИ – само по себе нонсенс. Но… Дыма-то, как говорится, без огня не бывает… В чем же дело?

На самом деле логическое обоснование того, что Трампу все ж придется «попытаться», тоже довольно очевидно. Например, его, без сомнения, должна очень напрягать удивительная, какая-то совершенно иррациональная и при этом бешеная к нему ненависть со стороны не только СМИ, но и всего «демократического лагеря». Отголоски слышны даже в отечественных соцсетях: бывало, беседуешь с каким-то вполне на вид интеллигентным, скромным и тихим юзером, он степенно рассуждает об искусстве, о страданиях черного населения Америки и благотворности феминизма – но стоит лишь упомянуть фамилию Трампа, как у человека начинает валить дым с молниями спереди и сзади, а из челюстей вырастают клыки.

Трамп может практически не сомневаться, что чуть ли не сразу после сложения полномочий его начнут преследовать и попытаются посадить, уже даже понятно за что – за неуплату налогов. И, скорее всего, не только его – но и все его семейство. Они все – под ударом, и это совершенно очевидно. Тем более, что для преследований, помимо иррациональной ненависти, есть и вполне рациональные причины, которые мы уже назвали выше: Трамп может стать для значительной части ПРАВОЙ Америки консолидирующим лидером и «моральным победителем, у которого украли победу» – то есть чрезвычайно опасным врагом для всех «байденистов». Когда у врагов Трампа личное так удачно совпадает с объективной необходимостью – кто даст за свободу Трампа ПОСЛЕ ухода хоть ломаный грош?!

Хотя и тюрьма тоже не предпопределена. Трамп все-таки – тертый калач, может, ему и удастся отбиться. Но если не удастся? Обидно же будет, глядя на прибывающие к твоему дому машины ФБР, горько сожалеть, что не дал бой тогда, когда в твоих руках были куда большие силы…

То есть дилемма перед Трампом стоит действительно судьбоносная. Причем это в чистом виде классическая «ситуация выбора», которую, как учат на третьих курсах психологических вузов (объясняя разницу между волевой и интеллектуальной сферой), невозможно разрешить аналитически, или «просчитать». Принятие Решения – не умственный, а волевой выбор.

И соображения морального, равно как и «государственнического» порядка тут тоже вряд ли помогут. Да, привлекать армию для решения внутриполитических задач – беспрецедентно и очень опасно с точки зрения устойчивости и сохранения демократии. Но ведь и оставить всё «как есть» – тоже будет означать «закрыть глаза» на полную дискредитацию выборов, другими словами – дискредитацию демократии!

В обоих случаях – и решившись, и не решившись – Трамп рискует. 90% – вероятность того, что НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Может быть, даже все 98%. А 2% оставляем на чудо. Такую же, как и вероятность умереть, заразившись коронавирусом.

От последних 2% мир, как все мы видим, уже скоро год как стоит на ушах.