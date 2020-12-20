Запомните нас такими! – Личное мнение

20.12.2020, 10:50, Разное

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Я была в Нижнем Новгороде — он ужасен. Прожив 19 лет в браке, 38-летняя Татьяна захотела развестись — спасибо, что вообще продержалась так долго.

Вячеслав, муж Татьяны, с таким решением женщины не согласился. Он написал в соцсетях, как они были счастливы, а потом застрелил жену и застрелился сам.



Фото: Соцсети

Осталась малолетняя дочь. Куда её теперь? Возможно, в детдом, и это — лучше, чем если бы отец застрелил и её.

Я хочу, чтобы все прочитали последний пост убийцы. Это — важно, вот он:

«Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя… Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счёт 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь!»

Иными словами, ушлёпок возмутился решением своей собственности, что она имеет право налево, а ведь он был так счастлив!

Проблема этого упыря, как и многих других российских мужланов, в том, что женщина для них — не человек, а вещь.

Есть ботинки. Стиралка. Возможно даже посудомойка. Удочка в углу, компьютер с колонками и ружьё. И жена, среди всего этого хлама, занимает в сознании мужчины почётное место. Не исключено, в ряду имущества она стоит даже выше удочки, но чуть ниже компьютера, а потому — ну, вот представьте себе, что от вас уходит диван!

Диван, ты куда? Мы там были счастливы вместе! Не пущу. Лучше топором тебя изрублю!

Зная наших баб-терпил, я предполагаю, что Татьяна долгие годы пыталась изменить нижегородский уклад семьи.

Не играй в танчики. Помоги с ужином. Просто поговори со мной, но всё было тщетно. Оладух лежал на диване, жил своей «полноценной» жизнью, не боясь потерять жену — как вы не боитесь, что от вас уйдёт стол или стул.

В итоге, когда до дегенерата дошло, что жена уходит, он её застрелил, потому что они 19 лет (от первого до последнего поцелуя) были счастливы. Вот «логика» барана, которого даже бесполезно лечить.

Ну, и кто виноват? А виноваты все мы — мы живём в такой парадигме, что терпим свинское отношение к себе 19 лет, а то и всю жизнь.