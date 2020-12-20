Федерация регби РФ заявила о намерении обжаловать решение CAS

20.12.2020, 10:48, Новости дня

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Федерация регби РФ (ФРР) проконсультируется с Олимпийским комитетом РФ (ОКР) насчет возможности обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) самостоятельно как новая сторона по этому делу, сообщил зампредседателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.

«Мы как ФРР рассматриваем возможность оспаривания данного решения и рассматриваем возможности стать стороной по тому делу. Потому что наши интересы этим решением затрагиваются напрямую», – цитирует РИА «Новости» Яшенкова.

По его словам, на данный момент ФРР получила только резолютивную часть решения CAS. «Сейчас ждем весь документ, который, насколько я понимаю, составляет 186 страниц. Для начала я бы хотел ознакомится с полным текстом. Но уже сейчас понятно, что данное решение затрагивает интересы и права не только тех федераций и спортсменов, которые являлись участниками процесса, но и интересы ФРР. После изучения текста мною будут проведены консультации с ОКР на предмет того, будем ли мы иметь право обжаловать самостоятельно как новая сторона – это состоявшееся решение. На данный, как я понимаю, мы такое право иметь будем», – добавил он.

Кроме того, Яшенков отметил, что ФРР не собирается отказываться от подачи заявки на проведение Кубка мира в 2027 или 2031 годах.

«Ответственно могу заявить, что мы сделаем все от нас возможное, чтобы участвовать в данной кампании и получить право на проведение данных соревнований», – подчеркнул он.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение «абсолютным беспределом» и сообщил о том, что РФ будет его оспаривать.

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