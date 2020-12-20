Украина за сутки три раза обстреляла ДНР

20.12.2020, 10:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинские силовики за прошедшие сутки три раза обстреляли Донецкую народную республику. Бойцы ВСУ выпустили по территории ДНР 13 боеприпасов, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило три раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 13 единиц», – передает сообщение центра ТАСС.

Как уточнили в СЦКК, украинские военные обстреляли окрестности Горловки, применив противотанковый гранатомет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

Во вторник в ДНР заявили о выходе Киева из соглашения о прекращении огня.