Что можно подарить на Новый год на удачу

20.12.2020, 10:20, Разное

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Традиционно перед Новым годом возникает вопрос, какие подарки нужно дарить родственникам, коллегам и знакомым. Символом 2021 года является белый Бык. Эксперты выяснили, какие презенты принесут удачу и будут действительно полезными.

Варианты подарков на удачу

Хозяин года любит активных и целеустремленных людей. В связи с этим в качестве подарка он не одобрит различные безделушки. Отлично подойдут вещи, которые пригодятся в быту. Если даритель желает приобрести что-то на удачу, то нужно делать акцент, прежде всего, на полезность.

Человеку, исходя из интересов, можно преподнести принадлежности, которые необходимы для его увлечения. Они могут быть самыми разнообразными. Отлично подойдет мелкая бытовая техника: термопот, утюг, блендер. Не лишним станет органайзер, изготовленный собственными руками, или же вечный календарь. Еще одним вариантом подарка является подвесная настенная копилка с прозрачной стенкой, на ней может присутствовать одна из мотивирующих надписей.



Изображение взято с: pixabay.com

Быку нравится различная зелень. В связи с этим эксперты рекомендуют горшок с субстратом или же уже посаженными семенами какой-либо пряной травы – мяты, душицы, базилика, розмарина.

Бык отлично относится к водной стихии, поэтому можно преподнести подарки, связанные с данной тематикой. Оригинальным подарком является банка печенья длительного хранения с предсказаниями, удачу притягивают четки из нефрита.

Практичные и полезные подарки к 2021 году белого Быка

Близким людям можно подарить теплый свитер или же шарф, который станет согревать их в холода. Презент будет еще более ценным, если его связать своими руками. Автомобилистам идеально подойдет видеорегистратор. Если человек переживает о состояния здоровья близкого, то можно купить сертификат на оказание каких-либо медицинских услуг или же посещения процедур.



Изображение взято с: pixabay.com

Предельно осторожными необходимо быть при выборе кожаных изделий. Лучше выбрать эко-материл, чтобы не рассердить Быка. Хозяин года точно не одобрит натуральные изделия.

Что нельзя дарить на Новый год-2021

Быку не нравятся непрактичные безделушки. Для него будет хорошим тот подарок, который пригодится в учебе, работе и хозяйстве. Не рекомендуется покупать дешевые товары для галочки и отвлечения внимания. Такой презент дарить неприлично, к тому же он не понравится Хозяину предстоящего года.

В то же время эксперты не советуют покупать слишком дорогостоящие подарки, которые не соответствуют статусу человека. Он может почувствовать себя неловко.



Изображение взято с: pixabay.com

Интимным и личным подарком являются духи или же туалетная вода. Этот презент лучше оставить на другой праздник.

Несмотря на то, что прекрасным подарком является путешествие в дальние страны, его также рекомендуется не покупать. Бык – домашнее животное, поэтому он отдает предпочтение семейной обстановке, а не многочисленным разъездом.

В подарке и упаковке рекомендуется избегать красного цвета. Он может вызывать агрессию у Быка.