 

Американские СМИ увидели в кибератаках признаки «военного времени»

20.12.2020, 9:54, Новости дня
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Крупномасштабные кибератаки на американские государственные ведомства указывают на что, Соединенные Штаты находятся в состоянии военного времени, считают американские СМИ.

«Реакция Трампа – шокирующая для военного времени», – написало издание Axios, комментируя заявление главы Белого дома, предположившего, что за кибератаками стоит Китай.

В правительстве США говорят, что недавние кибератаки – лишь малая часть того вторжения, которое «организовала Россия», говорится в статье. Издание пишет, что на «изгнание элитных хакеров» понадобятся месяцы, а на установление того, какую информацию они успели узнать, еще больше. Как отмечается в статье, в США предполагают, что хакеры могли искать чертежи ядерного оружия, исследования, связанные с вакциной от коронавируса, а также информацию для досье на ключевых лидеров американского правительства и ядерной отрасли. По мнению соучредителя компании CrowdStrike Дмитрия Альперовича, единственный способ убедиться, что Сеть «чистая» – «сжечь ее дотла и восстановить». Бывший руководитель аппарата главы ЦРУ и Пентагона Джереми Баш в свою очередь предположил, что целью кибератак была попытка «прочитать электронные письма ИТ-специалистов и специалистов по безопасности».

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.



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