 

Apple закрыла все магазины в Калифорнии из-за распространения COVID-19

20.12.2020, 9:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Apple временно закрыла все розничные магазины в Калифорнии в связи с распространением коронавируса. Несколько магазинов закрываются еще в ряде штатов, сообщили СМИ США.

Производитель решил приостановить продажу в четырех точках в штате Теннесси, в четырех – в Миннесоте, в трех – в Юте. Кроме того, закрыты 16 магазинов в Великобритании и все магазины в Мексике и Бразилии – всего порядка 100 точек продаж, пишет Verge.

За минувшие сутки в Соединенных Штатах зафиксировали свыше 400 тыс. случаев коронавируса, что почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума. Между тем, действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Suzuki в сентябре увеличила продажи в России

02.11 / Опубликована переписка убитого волгоградца в родительском чате

10.11 / Молчание Путина по поводу победы Байдена предвещает годы напряжённости

06.09 / На Кубани тысячи человек остались без электричества из-за ночной грозы

22.09 / Поклад: Быков убеждал меня взяться за работу над “Стариками”, но я отказался. Сегодня могу точно сказать – это самая большая моя ошибка в жизни

23.07 / Суд в Германии приговорил 93-летнего экс-надзирателя концлагеря к условному сроку

30.09 / В Украине хотят отдать в концессию семь железнодорожных вокзалов, включая “Киев-Пассажирский”

17.12 / Глава Минспорта указал на плюсы в санкциях CAS

30.11 / В Перу в пропасть упал микроавтобус, погибло по меньшей мере семь человек

12.08 / Офис генпрокурора направил в Беларусь запрос о выдаче 28 вагнеровцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска