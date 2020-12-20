 

Полиция Улан-Удэ пресекла несанкционированную игру в футбол «головой» Ленина

20.12.2020, 9:37, Разное
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Правоохранители Улан-Удэ пресекли несанкционированное собрание молодёжи в количестве более 20 человек. Как следует из рапорта МВД, злоумышленники установили на площади Ленина двое ворот, разделились на две команды и играли в футбол снятой с постамента головой, исполняющей функции памятника Ленину.

В ходе допроса злоумышленники сознались, что для демонтажа головы заказали спецтехнику и произвели преступные действия в 3 часа ночи по местному времени. Организатор преступной группы признался, что имел достоверную информацию, что камеры, установленные в здании республиканской администрации Бурятии, не работают при минусовой температуре, а охранник Василий ночью спит. Ворота были демонтированы со стадиона «Пролетарий» в одном из сёл республики. Далее футболисты начали поединок, который был прерван полицией на 35-й минуте при счёте 2:1 в пользу одной из команд.

В настоящее время «голова» Ленина вернулась на постамент. Скульптурная композиция в центре бурятской столицы восстановлена. Против злоумышленников возбуждены по ст. 214 УК РФ «Вандализм» и ст. 213  УК РФ»Хулиганство». Меру пресечения в отношении их изберёт суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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