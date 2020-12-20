Боевики из пулемета обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки

20.12.2020, 9:16, Новости дня

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За прошедшие сутки, 19 декабря, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел украинских позиций в пригороде Авдеевки Донецкой области, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враждебную огневую активность также заметили и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с автоматического гранатомета на станке враг применил беспилотник. Пролет дрона над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Украинские военные его нейтрализовали.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди ВСУ боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2562148514083400/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.