 

В Украине за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек

20.12.2020, 9:16, Новости дня
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В Украине за последние сутки выявлено 8 325 инфицированных коронавирусом, среди них 443 ребенка и 306 медработников. Об этом 20 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировали 3 037 человек, 116 умерли, а 6 626 выздоровели. Всего 19 декабря было проведено 39 941 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585.  Также было проведено 5,28 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

Киев – 100 450;
Винницкая область – 20 956;
Волынская область – 30 457;
Днепропетровская область – 52 557;
Донецкая область – 32 255;
Житомирская область – 36 401;
Закарпатская область – 27 098;
Запорожская область – 47 219;
Ивано–Франковская область – 41 938;
Киевская область – 53 007;
Кировоградская область – 7785;
Луганская область – 8759;
Львовская область – 56 763;
Николаевская область – 26 631;
Одесская область – 63 938;
Полтавская область – 31 577;
Ровенская область – 38 536;
Сумская область – 37 994;
Тернопольская область – 32 392;
Харьковская область – 65 312;
Херсонская область – 15 653;
Хмельницкая область – 36 755;
Черкасская область – 34 731;
Черновицкая область – 38152;
Черниговская область – 27 132.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/842809292928734

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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