 

Для борьбы с коронавирусом в метрополитене Санкт-Петербурга отключили эскалаторы

20.12.2020, 9:07, Разное
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В связи с продолжающимся быстрым распространением коронавирусной инфекции городские власти Санкт-Петербурга приняли решение о переводе метрополитена на оптимизированный режим работы. Он подразумевает полное отключение эскалаторов.

«К сожалению, как бы мы ни старались убедить горожан без крайней необходимости не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом, метро остается сильно загруженным, особенно в часы пик. В связи с этим мы были вынуждены принять решение об остановке эскалаторов для того, чтобы метрополитеном могли пользоваться только здоровые и физически крепкие горожане, которые пребывают в хорошей спортивной форме и, согласно статистике, легко переносят заболевание», — заявил губернатор Александр Беглов в ходе выступления на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

В Смольном подчеркнули, что мера приведет к экономии электроэнергии и денежных средств, которые планируют пустить на закупку медицинских масок для города. Также Беглов поручил начальнику метрополитена Евгению Козину рассмотреть возможность запуска эскалаторов в обратную сторону во время часов пик и перспективу полной отмены движения поездов и переоборудования тоннелей подземки под пешеходные.

Ранее в рамках борьбы с эпидемией в Петербурге было решено начать разводить мосты каждый день с 22:00 до 6:00 для уменьшения количества перемещений граждан в нерабочее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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