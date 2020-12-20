Россияне назвали самый желаемый подарок на Новый год

20.12.2020, 9:00, Новости дня

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Большинство россиян предпочитает получить в качестве подарка на Новый год деньги, следует из опросов одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров «Русский стандарт».

Исследование проводилось среди нескольких тысяч респондентов из числа пользователей социальных сетей. Более 45% опрошенных ответили, что любят получать в подарок деньги, передает РИА «Новости».

На втором месте по популярности оказались полезные и практичные подарки – их предпочитают 25,5% респондентов. Еще 23% ответили, что любят, когда им дарят подарки, вызывающие положительные эмоции. При этом 63% опрошенных сказали, что на подаренные наличные покупают себе желаемое. Около 35% респондентов дарят своим друзьям и коллегам то, что, по их мнению, получатель сем себе никогда не купит, 27% вручают в качестве подарка деньги, 20% предпочитают дарить то, что было выбрано заранее будущим обладателем подарка. Также 4% опрошенных дарят совместный сюрприз, еще 3% – банковские карты или сертификаты.

Ранее сообщалось, что средняя сумма, которую потратит житель России на новогодние подарки, составит 11 тыс. 800 рублей, тогда как в 2019 году такой бюджет оценивался в 13,5 тыс. рублей.