 

Российский ядерный буксир повезет на Луну 10 тонн груза

20.12.2020, 8:16, Новости дня
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При помощи ядерного буксира «Нуклон», созданного российскими специалистами, уже планируют доставку полезных для будущих экспедиций на Луну грузов. Напомним, что «Роскосмос» на разработку этого аппарата получил 4,2 млрд рублей.

По словам специалистов, буксир сможет за один раз привезти до 10 тонн. Однако время полета на Луну составит около 200 суток. По крайней мере, об этом сказано в контракте, подписанном с инвестором.

Здесь важна не скорость, а стоимость доставки, поясняют специалисты. «Нуклон» будет подбирать груз с земной орбиты на высоте около 900 км над поверхностью нашей планеты и тащить его на орбиту Луны. Если стартовать заранее, можно привезти все необходимое еще до момента высадки на Луну космонавтов из пилотируемого корабля, которому, конечно же, не понадобится столько времени для полета.



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