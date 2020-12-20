 

Ученые рассказали, как Марс стал Красной планетой

20.12.2020, 8:16, Новости дня
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С Земли Марс выглядит красным, и в этом нет ничего удивительного, говорят ученые. Виноват в этом оксид железа – обычная ржавчина, которой много и на поверхности, и в атмосфере в виде пыли.

Железо окислялось под воздействием солнечных лучей и паров, которых также много в марсианской атмосфере. Однако астрономы знают, что, рассматривая Марс в телескоп под разными ракурсами, можно увидеть его не только красным. Каков же он на самом деле?

В действительности у соседа Земли целая палитра цветов, говорят ученые. Вообще-то там присутствуют оксиды и других металлов – не только железа. А они в солнечном свете дают различные оттенки. Так что не стоит удивляться, если в обычный телескоп вы увидите Марс немного желтым или даже зеленым.



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