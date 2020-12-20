 

В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19

20.12.2020, 8:07, Новости дня
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У некоторых переболевших коронавирусом может быть сформирован пожизненный иммунитет, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«У большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета», – сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова Попова назвала сроки окончания эпидемии коронавируса в России, заявив, что она может закончиться в стране раньше весны.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы.

В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.



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