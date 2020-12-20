Германия решила закупить дополнительно 30 млн доз вакцины Pfizer

20.12.2020, 8:07, Новости дня

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Германия закупит дополнительно еще 30 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной косорциумом фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech, сообщило федеральное министерство здравоохранения страны.

Республика получит еще 30 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer в дополнение к 55,8 млн доз, которые поступят в страну в рамках закупок Евросоюза, пишет Bild.

Также в начале января в Германию поступят 50,5 млн доз вакцин от Moderna. По информации ТАСС, ФРГ планирует закупить еще несколько десятков миллионов доз вакцин таких производителей, как AstraZeneca , CureVac и Johnson & Johnson. Вакцинация населения в стране намечена на 27 декабря.

Ранее Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.