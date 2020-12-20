 

Кибератаки затронули 200 структур по всему миру

20.12.2020, 8:07, Новости дня
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Крупномасштабные кибератаки, совершенные на системы американских государственных ведомств, затронули еще не менее 200 структур по всему миру, информирует Bloomberg.

Хакеры «интегрировали вредоносный код» в программное обеспечение, разработанное американской компании SolarWinds. Его установили порядка 18 тыс. клиентов, передает ТАСС.

Отмечается, что хакеры получили несанкционированный доступ к компьютерным системам не менее чем 200 различных структур, в том числе государственных ведомств и компаний. При этом указывается, что число пострадавших от кибератак может возрасти. Что именно удалось похитить и узнать хакерам, неизвестно.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за крупномасштабными кибератаками на системы американских государственных ведомств могла стоять не Россия, а Китай.



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