Ученые сообщают, что Млечный Путь полон мертвых цивилизаций

20.12.2020, 7:40, Разное

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Млечный Путь, вероятнее всего, являет собой место, заполненное мертвыми цивилизациями. Такие заключения были представлены в новом исследовании, где использовали современную астрономию и статистическое моделирование.

Астрономы из Калифорнийского технологического института составили карту появления и смертей разумной жизни во времени и в пространстве. Это новый вариант уравнения, которое написано Фрэнком Дрейком в 1961 году. Публикация затронула вопрос того, когда и где есть вероятность жизни в Млечном Пути. Также формируется главная причина, которая влияет на предрасположенность разумных существ самоуничтожаться.

Ученые рассматривали причины, которые, как считается, оказывают влияние на развитие разумной жизни. Далее они смоделировали эволюцию Млечного пути и выяснили, что возникновение жизни, если учитывать все показатели, достигло пика в 13 световых лет от центра галактики и через 8 млрд лет после ее возникновения. Если провести сравнение с Землей, то она разместилась в 25 000 световых лет от центра Млечного Пути, а человечество появилось спустя 13,5 млрд лет.

Из всего следует, что население планеты – пограничная цивилизация, но если допускать, что жизнь появляется часто и становится разумной, могут существовать и другие цивилизации, которые сгруппированы вокруг полосы в 13 000 световых лет, что предопределено преобладанием звезд, которые подобны Солнцу. Скорее всего другие цивилизации, которые есть в Млечном Пути, молоды. Ученые считают, что если галактика достигает цивилизованного пика более 5 млрд лет назад, многие цивилизации, существующие в то время, вероятно уничтожились.

Но непонятным остался вопрос, насколько часто цивилизации убивают себя. Даже если есть малый шанс того, что та или иная цивилизация перестанет существовать в любом столетии, будет значить, что большая часть цивилизаций Млечного Пути пропали.