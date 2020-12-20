Ученые впервые смоделировали объединение органических молекул в условиях космоса

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20.12.2020, 7:24, Новости дня
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Уникальный эксперимент по моделированию объединения органических молекул провели ученые из Парижского университета. На базе местной обсерватории они проверили, как данный процесс может происходить в космосе, то есть при космическом вакууме и очень низкой температуре.

Как оказалось, синтез новых молекул вполне возможен и за пределами земной атмосферы. Это значит, что даже в глубинах космоса теоретически могут возникнуть живые организмы.

По словам исследователей, в космосе можно обнаружить немало органических соединений. Однако не всегда понятно, каким образом они попадают в межпланетное пространство. Проведенное моделирование дает ответы на много важных вопросов, которые сегодня стоят перед представителями науки.



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