Синоптики рассказали о погоде в Москве

20.12.2020, 6:54, Новости дня

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Небольшой снег, местами гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, информирует Гидрометцентр России.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов. В ночь на понедельник температура может опустится до минус 3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 5 до 0 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.