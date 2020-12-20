Белый дом отменил публикацию заявления о «причастности» РФ к кибератаке

20.12.2020, 6:00, Новости дня

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Сотрудники Белого дома планировали выступить с утверждением о «причастности» Москвы к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США, но в последний момент получили указание не публиковать данное заявление, информирует Associated Press.

По словам его источников, «официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором РФ обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке». Упомянутые сотрудники «в последний момент» получили указание отменить публикацию документа. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Агентство приводит слова источника из числа официальных лиц. «Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки», – полагает он, передает ТАСС.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин. «Россия, Россия, РФ – это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)», – считает Трамп.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. В то же время в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны. Россия отвергла обвинения.