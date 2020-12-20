 

Запущен единый реестр малых и средних предприятиях, получивших господдержку

20.12.2020, 6:00, Новости дня
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Первые сведения о малых и средних предприятиях, самозанятых, воспользовавшихся господдержкой, внесут в воскресенье в новый единый реестр на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Первое размещение сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, в сети Интернет на сайте ФНС РФ будет осуществлено 20 декабря 2020 года», – говорится в сообщении налоговой службы.

Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения для наполнения реестра за отчетный месяц представляются до 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает ТАСС.

Новый реестр будет содержать данные предприятий, которым оказана государственная поддержка по той или иной программе организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки МСП, отметил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, в реестр войдут все субъекты МСП и самозанятые, которые получили господдержку.

«При этом никаких дополнительных издержек и требований для бизнеса это не создает. Все данные будут предоставлять организации, образующие инфраструктуру поддержки. А для налоговой службы, органов власти разных уровней, Минэкономразвития реестр может стать аналитическим инструментом, который позволит выяснить, какие меры поддержки наиболее популярны, в каких регионах их больше или меньше, на какие типы населенных пунктов приходится большая поддержка. Реестр также может помочь выявить диспропорциональные случаи, например, когда две-три организации в населенном пункте выбирают объем поддержки на 90%, а остальные 200 компаний – всего 10%. Для этой статистики, аналитики и создан реестр», – добавил Свириденко. 



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