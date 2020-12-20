Мнение: Бронеавтомобиль BAAS-1
20.12.2020, 5:58,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Хуситы представили первый полностью йеменский бронеавтомобиль, собранный на местном производстве и из местных комплектующих.
Называется сие чудо хуситской техники – BAAS-1.
Спустя 5 лет войны, хуситы занимаются развитием оборонной промышленности и добиваются существенных успехов.
Плюс до кучи.
Результаты голосования в ООН по поводу осуждения Ирана за нарушения прав человека.
Зеленый – поддерживают осуждение.
Красный – не поддерживают осуждение.
Желтые – воздержались.
Черные – не голосовали.
Список частично пересекается с результатами голосования по Крыму.
Можно отметить, что Турция уклонилась от голосования.
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет