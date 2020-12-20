 

Мнение: Бронеавтомобиль BAAS-1

20.12.2020, 5:58, Разное
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Хуситы представили первый полностью йеменский бронеавтомобиль, собранный на местном производстве и из местных комплектующих.
Называется сие чудо хуситской техники – BAAS-1.

Спустя 5 лет войны, хуситы занимаются развитием оборонной промышленности и добиваются существенных успехов.

Плюс до кучи.
Результаты голосования в ООН по поводу осуждения Ирана за нарушения прав человека.


Зеленый – поддерживают осуждение.
Красный – не поддерживают осуждение.
Желтые – воздержались.
Черные – не голосовали.

Список частично пересекается с результатами голосования по Крыму.
Можно отметить, что Турция уклонилась от голосования.

Источник: Colonel Cassad



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