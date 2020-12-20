Мнение: Бронеавтомобиль BAAS-1

20.12.2020, 5:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хуситы представили первый полностью йеменский бронеавтомобиль, собранный на местном производстве и из местных комплектующих.

Называется сие чудо хуситской техники – BAAS-1.

Спустя 5 лет войны, хуситы занимаются развитием оборонной промышленности и добиваются существенных успехов.

Плюс до кучи.

Результаты голосования в ООН по поводу осуждения Ирана за нарушения прав человека.



Зеленый – поддерживают осуждение.

Красный – не поддерживают осуждение.

Желтые – воздержались.

Черные – не голосовали.

Список частично пересекается с результатами голосования по Крыму.

Можно отметить, что Турция уклонилась от голосования.