Der Tagesspiegel – у всех есть, а у нас нет — Ишингер призвал Германию обзавестись боевыми дронами

20.12.2020, 5:38, Новости дня

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В будущем бундесверу не обойтись без боевых дронов, заявил в интервью Der Tagesspiegel председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер. И ярче всего это, по его мнению, показывает карабахский конфликт, исход которого предрешило как раз использование беспилотных военных средств. «Мы же не хотим оказаться на месте беспомощной армии Армении», предостерегает немецкий дипломат.



Reuters

«Дроны — это боевые средства будущего, которыми сегодня вооружаются все, кто может себе это финансово позволить. Только мы — нет», — сетует в интервью Der Tagesspiegel председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер. Так как бундесвер участвует в опасных операциях за рубежом, государство обязано обеспечить «солдат, наших сыновей и дочерей, самой лучшей защитой, которую можно купить за деньги», подчеркнул он.

Ишингер отвергает все аргументы против использования беспилотных устройств в военных целях. По его словам, в таком способе уничтожения целей нет ничего предосудительного, и он ничем не отличается от стрельбы из кабины самолёта. Он также убеждён, что сравнения с той политикой, которую проводят в этой сфере США, недопустимы. Немецкий дипломат напомнил, что любое участие парламентской армии Германии в боевых действиях за рубежом строго регламентировано и подвергается жёсткому контролю со стороны бундестага.

Председатель Мюнхенской конференции также привёл недавний вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе в качестве аргумента в пользу приобретения Германией беспилотных боевых устройств. Дело в том, что исход битвы между Армений и Азербайджаном предрешили как раз дроны: «Именно этот конфликт показывает, что для защиты собственных солдат нужны беспилотные системы. Мы же не хотим оказаться на месте беспомощной армии Армении, которую уничтожали с помощью дронов с воздуха, а у неё не было никаких средств обороны? Речь также всегда идёт о вопросе устрашения. Как можно быть уверенным в том, что на нас никто не нападёт, так как все знают, что у нас хорошее, боеспособное и современное оружие? Тогда-то конфликт и возникает!».

Ишингер считает, что сейчас в сфере военно-технических разработок происходит революция. Сначала был меч, потом лук, после чего был изобретён порох, пушки, танки и в конце концов самолёт, рассказал он: «Использование самолётов в военных целях же никто не запрещал. В типичном конфликте будущего будут использоваться не классические танковые гаубицы, а дистанционное оружие и дроны, которые могут находиться в воздухе много часов и наносить точные удары».

Дипломат также выразил сожаление, что из-за пандемии коронавируса Мюнхенскую конференцию в 2021 году перенесли на неопределённый срок. Но он всё же надеется, что мероприятие получится провести, причём не в онлайн-формате: «В любом случае мы хотим провести конференцию, на которой люди будут присутствовать физически, потому что, по моему мнению, личный контакт всё же имеет совершенно иной характер и ценность. Двусторонние переговоры за кулисами, возможность для руководителей из Европы и всего мира обсудить будущие проблемы в неформальной обстановке — в этом суть нашей конференции. Видеоконференции не могут этого заменить».