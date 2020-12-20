Число случаев коронавируса в США выросло на 400 тыс. за сутки
20.12.2020, 5:06,
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Соединенные Штаты зафиксировали свыше 400 тыс. случаев коронавируса за сутки, что почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Власти штатов сообщили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря – тогда сообщалось о 244 011 случаях.
Между тем, действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании.
Напомним, в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились после выявления нового генетического варианта коронавируса. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится повышенный уровень ограничений.
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