 

Сирийская армия ликвидировала 39 террористов в провинции Хама

20.12.2020, 5:06, Новости дня
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Подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков, сообщил телеканал Al Arabiya.

Банды ИГ заметно активизировались с конца ноября в треугольнике на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным силам сохранить контроль над стратегическим шоссе Сальмия – Алеппо.

По информации телеканала, поддержку войскам оказала военная авиация, передает ТАСС.

Ранее банды ИГ просачивались из граничащих с Ираком районов к Пальмире и Дейр-эз-Зору. Они нападали на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны.

Напомним, 11 октября в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в Сирии погибли боевики из числа граждан стран Европы и Северной Африки. РФ неоднократно предупреждала, что боевики планируют инсценировать в Идлибской зоне деэскалации обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами для провокаций против правительственных войск. В проведении постановочных видеосъемок непосредственное участие принимали активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».



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