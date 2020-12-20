Мнение: Неизменность
20.12.2020, 5:04,
Разное
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У США аналогичная история с B-52.
Источник: Colonel Cassad
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20.12.2020, 5:04,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
У США аналогичная история с B-52.
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет
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