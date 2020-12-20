 

Мнение: Неизменность

20.12.2020, 5:04, Разное
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У США аналогичная история с B-52.

Источник: Colonel Cassad



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