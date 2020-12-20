CNN – спустя 12 лет — в США освободили бездомного, осуждённого пожизненно за пакетик марихуаны

20.12.2020, 4:44, Новости дня

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Власти штата Луизиана пересмотрели вердикт, вынесенный местному жителю Фейту Уинслоу. Он был арестован за продажу небольшого количества марихуаны и приговорён к пожизненному заключению из-за трёх прошлых судимостей. Защита добилась смягчения приговора и освобождения мужчины, который к тому моменту отсидел в тюрьме уже 12 лет, пишет CNN.



Reuters

В 2008 году в городе Шривпорте, штат Луизиана, к Фейту Уинслоу подошёл полицейский в гражданской одежде. Он поинтересовался у мужчины, может ли тот достать ему марихуану.

Уинслоу, который незадолго до этого остался без жилья, взял у знакомого велосипед и через десять минут вернулся с двумя пакетиками наркотиков на сумму $20. После чего мужчина был арестован.

К тому моменту на счету Уинслоу уже было три судимости — за ограбление магазина в 1985 году, за кражу автомобиля в 1995-м и за хранение кокаина в 2004-м. Поэтому за продажу небольшого количества марихуаны он получил пожизненное заключение, передаёт CNN.

На этой неделе Уинслоу вышел на свободу после того, как его дело было пересмотрено и ему заменили пожизненный срок на 12 лет с учётом уже отбытого наказания. Этот несправедливый приговор демонстрирует проблемы в уголовной системе США, считают правозащитники местной организации Innocence Project New Orleans (IPNO).

«В Луизиане сотни людей отбывают пожизненное заключение за ненасильственные преступления. Уинслоу жестоко наказали и приговорили к пожизненному заключению только потому, что была такая возможность. Но из этого совсем не следует, что такое решение было конституционным, законным и гуманным», — рассказала телеканалу адвокат досрочно освобождённого мужчины и исполнительный директор IPNO Джи Парк.

«Он (Уинслоу. — ИноТВ) получил непристойно суровое наказание, учитывая его жизненные обстоятельства и преступление. И сегодня мы исправляем этот неконституционный, бесчеловечный приговор», — добавил она.

С тех пор как 15 штатов и Вашингтон легализовали «медицинский каннабис», продажа этого наркотика превратилась в многомиллиардную индустрию в США. При этом на федеральном уровне его употребление остаётся незаконным, обращает внимание телеканал.

На фоне легализации марихуаны всё больше защитников призывают к отмене уголовных

приговоров, связанных с этим наркотиком. Например, штат Иллинойс смягчил наказание 770 тыс. жителей, у которых имелись правонарушения, связанные с каннабисом, подчёркивает CNN.