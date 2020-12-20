 

Guardian – бельгийский министр обнародовала цены на вакцины для ЕС — и разозлила фармкомпании

20.12.2020, 4:44, Новости дня
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Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева де Бликер опубликовала в Twitter список цен на ведущие вакцины от Covid-19, которые намерен закупить ЕС, пишет The Guardian. В частности, стало известно, что самой дешёвой является британская вакцина Oxford/AstraZeneca, а самой дорогой — американская Moderna. Эта новость не обрадовала производителей вакцин, которые поспешили обвинить Евросоюз в нарушении конфиденциальности, замечает газета.


Reuters

Бельгийский министр «сорвала покровы» с щепетильной  коммерческой тайны — цены, которую ЕС согласился заплатить за ведущие вакцины против Covid-19, пишет The Guardian.

Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева де Бликер опубликовала в Twitter прейскурант с указанием количества доз каждой вакцины, которую ее страна намерена закупить у ЕС. Твит был вскоре удален —  однако недостаточно быстро, чтобы помешать заинтересованным сторонам сделать скриншоты, ставшие отныне достоянием общественности.

В то время как сторонники кампании за доступность лекарств были в восторге от такой прозрачности, фармацевтические компании её не оценили, отмечает газета. Компания Pfizer пожаловалась на нарушение конфиденциальности. «В договоре с Европейской комиссией эти цены оговариваются статьёй о конфиденциальности»,  — сказала в интервью бельгийской газете Le Soir пресс-секретарь американского производителя лекарств в регионе Бенилюкс Элизабет Шрепен.

Прейскурант показал, что самой дешёвой является вакцина Oxford/AstraZeneca , а самой дорогой — Moderna. Хотя эта информация уже была известна, появившиеся детали позволяют странам, ведущим переговоры с производителями вакцин, занять более жесткую позицию, поясняет The Guardian. Согласно обнародованной информации, вакцина Oxford/AstraZeneca обойдётся Евросоюзу в €1,78 за дозу, Johnson & Johnson — в $8.50, Sanofi/GSK — в €7,56, Pfizer/BioNTech — в €12, CureVac — в €10, а Moderna — в $18.

Как отмечает газета, все страны в мире заинтересованы в массовой вакцинации против Covid-19, и для разработки программы, которая обеспечивала бы всем достаточный доступ к препаратам для вакцинации уязвимых групп населения прикладываются большие усилия. Однако цены на лекарства и вакцины всегда были тщательно охраняемой коммерческой тайной.

«Мы ничего не можем сказать об этом случае. Всё, что касается вакцин и цен, подпадает под положения о конфиденциальности, в интересах общества, а также в интересах продолжающихся переговоров», — заявил представитель Еврокомиссии на брифинге.

Бельгия закупает более 33 млн. вакцин на общую сумму €279 млн, пишет издание. Великобритания, которая не является частью схемы ЕС, закупила 357 млн. доз семи различных вакцин, включая 40 млн. доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая была разрешена для использования в Великобритании раньше других стран. Она также имеет в распоряжении 100 млн. доз вакцины AstraZeneca.

При этом, Великобритания, как и ЕС, заплатила значительную часть суммы вперед, чтобы помочь в разработке ряда вакцин, включая вакцины AstraZeneca, поэтому окончательные цены на них будут ниже, поясняет газета. Однако они не поддерживали  разработки ни вакцины Pfizer/BioNTech, ни препарата Moderna, поэтому цена на эти вакцины останется высокой.

Тем временем, Соединенные Штаты заплатили за вакцины больше, чем Европа. Аналитики подсчитали, что ЕС получил скидку 24% на вакцину Pfizer по сравнению с ценой для США. Отчасти это может объясняться тем, что Европа помогла финансировать начальный этап исследований BioNTech. Так,США заплатят $4 за дозу вакцины Oxford/AstraZeneca по сравнению с ценой в €1,78 — то есть на 45% больше. С другой стороны, вакцина Moderna, разработанная в Кембридже, штат Массачусетс, будет стоить на европейском рынке на 20% дороже – $18 за дозу при цене $15 в США.

Как подчёркивает газета, лекарства и вакцины традиционно стоили в США дороже, поскольку там не существует механизма экономической эффективности, как в Великобритании и некоторых других странах, позволяющего оценить их ценность. В Америке действует свободный рынок, и лекарства оплачиваются по программам медицинского страхования, поясняет издание.



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