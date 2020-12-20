Telegraph – африканский политик уличил Запад в экологическом лицемерии

20.12.2020, 4:44, Новости дня

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Член Национальной ассамблеи Гамбии Мухаммед Магасси в своей статье для The Daily Telegraph призвал Запад перестать читать развивающимся странам лицемерные нравоучения по поводу изменения климата. По его словам, западные компании регулярно эксплуатируют африканские страны для получения нефтехимических ресурсов, а затем западные потребители обвиняют Африку в выбросах парниковых газов, образующихся из-за их же собственного потребления.



Reuters

Западу нужно прекратить манипулировать миром с помощью своего лживого морализма по вопросу изменения климата, пишет в своей статье для The Daily Telegraph член Национальной ассамблеи Гамбии Мухаммед Магасси.

Как напоминает автор, Норвегия недавно объявила, что будет финансировать спутниковую карту уязвимых лесов мира с бесплатными для скачивания данными, чтобы помочь в борьбе с обезлесением. Речь тут, разумеется, идёт об обезлесении на «глобальном Юге». Этот проект — настоящий подарок для зелёных движений.

Но, как отмечает Магасси, этот любопытный подарок преподнесён страной, которая входит в число ведущих мировых экспортёров газа и является одним из главных источников выброса углерода. Почему же тогда Норвегия тратит свои ресурсы на инициативу, направленную за пределы страны, если её собственная ответственность за изменение климата настолько велика? Ответ прост: всё это часть прискорбной модели поведения.

Западные страны уже давно сосредоточили большую часть своих природоохранных усилий на психологическом манипулировании развивающимися странами, чтобы избежать своей огромной ответственности за климатический кризис. Эти двойные стандарты отражены в нарративе «зелёной сделки» ЕС, не учитывающей проблемы, с которыми сталкиваются более бедные страны, что приводит к своего рода «зелёному колониализму».



Например, несмотря на напряжённость из-за брексита, Великобритания и Европа сохранили свою разрушительную с экологической точки зрения деятельность в Африке. Невзирая на свою «зелёную сделку», Евросоюз планирует инвестировать $100 миллиардов в ископаемое топливо, в том числе в Африке.

США, Великобритания и Европа продолжают закупать нефть и газ у африканских производителей, требуя при этом, чтобы развивающиеся страны внесли свой вклад в сокращение выбросов углерода.



Хотя британский премьер Борис Джонсон недавно пообещал ограничить государственное финансирование зарубежных проектов по ископаемому топливу, однако это не решает проблему массового финансирования подобных проектов частными компаниями, отмечает автор.

Западные компании регулярно эксплуатируют Африку для получения нефтехимических ресурсов, а затем западные потребители обвиняют континент в парниковых газах, образующихся из-за их собственного потребления и экономического спроса.



Хотя Борис Джонсон заявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 года, однако британские нефтяные вышки и платформы по добыче газа остаются наиболее серьёзным источником заражения окружающей среды в Северном море, и пока нет никаких планов по «очистке отрасли». Напротив, существуют планы по увеличению добычи на 25% к 2030 году, отмечает автор.

У Евросоюза также нет никаких оправданий для подобного лицемерия. Норвегия, будучи одним из крупнейших экспортёров газа в Европе, не демонстрирует никаких намерений сокращать производство ископаемого топлива. Организация Greenpeace даже подала на эту страну в суд за незаконное бурение нефтяных скважин в Арктике. Норвегия остаётся третьим крупнейшим экспортёром газа в мире после РФ и Катара.

Делая акцент на экологических проблемах в менее развитых государствах, западные страны уклоняются от своей собственной ответственности, подчёркивает автор.



По мнению Мухаммеда Магасси, «не следует ставить развивающемуся миру ультиматум и заставлять его выбирать между бедностью и экологичностью».

«Вместо множества разрозненных «зелёных сделок», служащих узким интересам богатых стран, нам, африканцам и жителям глобального Юга, нужна всеобъемлющая «Глобальная зелёная сделка», в рамках которой развивающиеся страны станут равноправными партнёрами в реализации новой, экологичной промышленной революции. Это означает партнёрство, в котором западные страны работают вместе с развивающимися государствами над созданием взаимовыгодных форм торговли, передачи технологий и сельскохозяйственного производства, основанных на общей приверженности принципам экологичности», — подытоживает свою статью для The Daily Telegraph гамбийский парламентарий.