 

CNN – не Россия, а Китай — Трамп высказал свою версию о виновнике кибератак на правительство США

20.12.2020, 4:44, Новости дня
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Несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео, утверждающего, что за недавними кибератаками на американское правительство стоит Россия, Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что ответственность за инцидент, возможно, лежит на Китае, пишет CNN. Кроме того, Трамп заверил, что он полностью проинформирован о случившемся и ситуация находится под контролем.


Reuters

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал недавние кибератаки на ряд правительственных органов США, пишет CNN. У себя в Twitter он написал, что за атаками, возможно, стоит Китай. Кроме того, президент отметил, что его «полностью проинформировали» о данной ситуации и «всё под полным контролем».

CNN напоминает, что раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что за кибератаками стоит Россия. Также, сразу несколько представителей администрации Трампа отметили, что проведённые атаки представляют собой «огромную угрозу» для частных и публичных сетей.

Кроме того, CNN отмечает, что Трамп «безосновательно» предположил, что кибератаки могли повлиять на работу американских устройств по подсчёту голосов на выборах. Впрочем, в минувшем месяце официальные лица, имевшие отношение к проведению выборов в США, составили совместное заявление, в котором сообщили об отсутствии свидетельств какого-либо сбоя в подсчётах в ходе выборов 2020 года.

Издание отмечает, что среди всех членов администрации Трампа, именно Помпео наиболее уверенно заявил об ответственности РФ за прошедшие кибератаки. Российское посольство в Вашингтоне отрицает причастность Москвы к инциденту. 



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