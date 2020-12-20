 

WSJ – из-за весеннего успеха в борьбе с пандемией немцы недооценили опасность COVID-19

20.12.2020, 4:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Весенний успех Германии в борьбе с коронавирусом привёл к определённой беззаботности среди населения, пишет The Wall Street Journal. В результате многие немцы недооценили опасность этой болезни, и теперь ФРГ готовится к введению более строгого карантина.


Reuters

Когда этой весной COVID-19 прокатился по Европе, Германия удостоилась похвалы за свою борьбу с пандемией, пишет The Wall Street Journal. Теперь немецкие власти опасаются, что теряют контроль над вирусом.

В ФРГ в первом полугодии был зарегистрирован один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире. В Германии инфицированных было меньше, чем у большинства крупных соседних стран, а в её больницах никогда не заканчивались койки для оказания неотложной медицинской помощи. Именно эти факторы поспособствовали тому, что немецкое правительство осенью ввело один из самых мягких в Европе карантинов.

Однако теперь, когда количество заразившихся во Франции и Италии ниже пиковых значений середины ноября, в Германии ежедневные показатели по количеству новых заболевших и смертей продолжают бить рекорды, доводя систему здравоохранения страны до предела и вынуждая правительство перейти к более жёсткому карантину.

«Ситуация никогда не была настолько серьёзной во время этой пандемии», — подчеркнул Лотар Вилер, глава Института имени Роберта Коха.

Как заявляют учёные, политики и психологи, после того как нынешним летом страна практически не пострадала от пандемии, многие немцы, в том числе некоторые члены правительства ФРГ, сделали фатальную ошибку: подумали, что они в безопасности.

И вот по этой причине, а также из-за того, что правительство в ноябре ввело умеренный карантин, оставив магазины, офисы и заводы открытыми, немцы не сократили в достаточной мере свои контакты, и вирус вновь начал быстро распространяться по стране.

Уве Либерт, вирусолог из Лейпцигского университета, сказал, что весенний успех Германии «привёл к определённой беззаботности среди населения».

Как итог, многие немцы этой осенью недооценили, насколько легко они могут заразиться.

Исследовательская группа Cosmo, проект по мониторингу отношения немцев к пандемии и мерам по борьбе с ней, выяснила, что на фоне текущего всплеска новых случаев около 40% немцев считают маловероятным своё заражение вирусом.

Между тем на этой неделе среднее ежедневное количество новых случаев уже приблизилось к отметке 30 тыс. человек, а в целом за декабрь — 18,5 тыс. Это выше ноябрьских показателей, и значительно выше весенних пиковых значений в районе 6—7 тыс. случаев. Более того, около 55% всех случаев смерти от COVID-19 были зарегистрированы с начала ноября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Тем не менее в Германии уровень инфицирования и смертности по-прежнему ниже, чем во многих других европейских странах. Однако если весной немецкие больницы лечили итальянских и французских пациентов, то в настоящий момент некоторые из медучреждений работают почти на полную мощность. Немецкие чиновники из сферы здравоохранения опасаются, что ситуация продолжит ухудшаться и это будет происходить до тех пор, пока вводимый на этой неделе более строгий карантин не начнёт приносить свои плоды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Россия решила не спасать ДСНВ «любой ценой»

12.08 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

04.07 / Советники “Нормандской четверки” в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

17.09 / Российский истребитель перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

10.08 / От COVID-19 в мире умерло более 730 тыс. человек

10.09 / В Минске начались задержания протестующих

28.07 / Для имитации памяти ученые использовали гидрогель

26.09 / Эстония поможет Америке защитными масками

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

20.07 / В мире: На пост мэра Киева претендует необычный для Украины политик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска