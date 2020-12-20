WSJ – из-за весеннего успеха в борьбе с пандемией немцы недооценили опасность COVID-19

20.12.2020, 4:44, Новости дня

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Весенний успех Германии в борьбе с коронавирусом привёл к определённой беззаботности среди населения, пишет The Wall Street Journal. В результате многие немцы недооценили опасность этой болезни, и теперь ФРГ готовится к введению более строгого карантина.



Reuters

Когда этой весной COVID-19 прокатился по Европе, Германия удостоилась похвалы за свою борьбу с пандемией, пишет The Wall Street Journal. Теперь немецкие власти опасаются, что теряют контроль над вирусом.

В ФРГ в первом полугодии был зарегистрирован один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире. В Германии инфицированных было меньше, чем у большинства крупных соседних стран, а в её больницах никогда не заканчивались койки для оказания неотложной медицинской помощи. Именно эти факторы поспособствовали тому, что немецкое правительство осенью ввело один из самых мягких в Европе карантинов.

Однако теперь, когда количество заразившихся во Франции и Италии ниже пиковых значений середины ноября, в Германии ежедневные показатели по количеству новых заболевших и смертей продолжают бить рекорды, доводя систему здравоохранения страны до предела и вынуждая правительство перейти к более жёсткому карантину.

«Ситуация никогда не была настолько серьёзной во время этой пандемии», — подчеркнул Лотар Вилер, глава Института имени Роберта Коха.

Как заявляют учёные, политики и психологи, после того как нынешним летом страна практически не пострадала от пандемии, многие немцы, в том числе некоторые члены правительства ФРГ, сделали фатальную ошибку: подумали, что они в безопасности.

И вот по этой причине, а также из-за того, что правительство в ноябре ввело умеренный карантин, оставив магазины, офисы и заводы открытыми, немцы не сократили в достаточной мере свои контакты, и вирус вновь начал быстро распространяться по стране.

Уве Либерт, вирусолог из Лейпцигского университета, сказал, что весенний успех Германии «привёл к определённой беззаботности среди населения».

Как итог, многие немцы этой осенью недооценили, насколько легко они могут заразиться.

Исследовательская группа Cosmo, проект по мониторингу отношения немцев к пандемии и мерам по борьбе с ней, выяснила, что на фоне текущего всплеска новых случаев около 40% немцев считают маловероятным своё заражение вирусом.

Между тем на этой неделе среднее ежедневное количество новых случаев уже приблизилось к отметке 30 тыс. человек, а в целом за декабрь — 18,5 тыс. Это выше ноябрьских показателей, и значительно выше весенних пиковых значений в районе 6—7 тыс. случаев. Более того, около 55% всех случаев смерти от COVID-19 были зарегистрированы с начала ноября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Тем не менее в Германии уровень инфицирования и смертности по-прежнему ниже, чем во многих других европейских странах. Однако если весной немецкие больницы лечили итальянских и французских пациентов, то в настоящий момент некоторые из медучреждений работают почти на полную мощность. Немецкие чиновники из сферы здравоохранения опасаются, что ситуация продолжит ухудшаться и это будет происходить до тех пор, пока вводимый на этой неделе более строгий карантин не начнёт приносить свои плоды.