Зеленский выразил надежду на помощь Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе

20.12.2020, 4:12, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что избранный лидер США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины.

Зеленский заявил, что понимание Байденом особенностей украинского менталитета и его ранее установленные «близкие связи» с Украиной пойдут Киеву на пользу. «Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что в ходе интервью Зеленский заявил, что благодарен за поддержку администрации президента США Дональда Трампа, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что США могли бы сделать больше, например, поощряя американские инвестиции в «контролируемые правительством районы вблизи конфликта» в Донбассе.

По словам Зеленского, избранный лидер США Джо Байден имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп. «Джо Байден, как мне кажется, лучше знает Украину, чем предыдущий президент… До своего президентства, у него (Байдена) были близкие связи с Украиной», – приводит издание слова Зеленского.

По мнению Зеленского, Байден также «хорошо понимает россиян, разницу между Украиной и Россией» и украинский менталитет.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает, что поставки оружия из США продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.

Вместе с тем, в начале 2020 года бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена. Были опубликованы показания Шокина против Байдена. Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа на Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом. На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку Шокина.