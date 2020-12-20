Мнение: Айн Исса. Накануне больших событий

20.12.2020, 3:16, Разное

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Боевики СНА объявили о подготовке наступления на город Айн-Исса, в районе которого развернуты опорные пункты российской армии.

Видео боевиков 144-й бригады 1-го легиона СНА https://twitter.com/OmerOzkizilcik/status/1340423206201667584, где они грозятся скоро взять Айн-Исса https://twitter.com/SchoenbornTrent/status/1340422033956610050. Боевики концентрируют силы к северу от города https://twitter.com/OmerOzkizilcik/status/1340419275446767616

Курды снова оказались в уже знакомой ситуации (Африн, Таль-Абьяд, Рас-аль-Айн). Если они не передадут город под контроль Асаду для его защиты, Россия и Дамаск выразят озабоченность и неудовольствие действия турок, которые с помощью "зеленых" вероятно займут Айн-Исса (после отхода российских военных), попутно убив некоторое кол-во курдов. Отказ передать Айн-Исса Дамаску будет лишним свидетельством того, что верхушка курдов продолжает действовать с оглядкой на Вашингтон и не заслуживает какого-либо доверия, а значит такие ситуации для курдов будут повторяться снова и снова, пока не наступит вразумление, так как Вашингтон тоже ничего не сделает, если турки начнут наступление (как это было в случае с упомянутыми историями в Африне и Таль-Абьяде). Как показали предшествующие события, Трамп очень легко слил курдов, чтобы не поссориться с Эрдоганом еще сильнее. В условиях пересменки в Вашингтоне, вероятность какой-то силовой реакции со стороны США выглядит маловероятной, хотя стоит учитывать момент, что Трампу особо нечего терять и он наоборот, на этот раз может предпринять какие-то более радикальные шаги, чтобы досадить администрации Байдена. Например, начав открытый конфликт с партнером по НАТО.

Ну а турки в этой истории рискуют пока что лишь "зеленым мясом" с копеечными зарплатами (азербайджанских тарифов тут не будет), которое для них несущественно. Стоит помнить, что несмотря на все противоречия между РФ и Турцией, в вопросе необходимости выдавливания США из Рожавы, у Москвы и Анкары имеется общий долгосрочный интерес, который помогает находить общий язык. И "незалежные" курды, фактически пособничающие США в продолжении оккупации северо-восточной Сирии, в данных раскладах являются скорее помехой на пути достижения этой цели. Отсюда и повторение одной и той же вилки решений раз за разом, где Эрдоган это плохой полицейский, Асад хороший полицейский, а РФ это посредник.

Разумеется, если курды найдут общий язык с Дамаском и примут условия России, то попытки боевиков штурмовать Айн-Исса приведут как к переброске дополнительных частей САА к городу, так и активной работе ВКС РФ по наступающим силам СНА с десятками или сотнями убитых боевиков.

Пока что турки и боевики СНА продолжают обстрелы позиций курдов https://twitter.com/teskilathaber1/status/1340425969073614848 и заявляют, что SDF потеряли несколько человек убитыми. Курды в свою очередь заявляют, что в результате рейдов мобильных групп, боевики потеряли несколько десятков человек убитыми. Вялотекущие обстрелы продолжались и вечером. Ждем развития событий.

PS. Стоит также отметить, достаточно высокое кол-во обстрелов в Идлибе, где в ряде вариантов, также могут возобновиться интенсивные боевые действия прицепом к операции в районе Айн-Исса. С учетом того, что 2020-й год до сих пор не кончился, крупное кровопускание в Сирии, было бы "достойным" завершением великолепного 2020-го года.