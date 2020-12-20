Новак обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

20.12.2020, 2:24, Новости дня

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком до заседания совместного комитета, которое состоится позднее.

Встреча была назначена в начале декабря, после заседания министерской конференции стран ОПЕК+, на котором союзники приняли решение плавно восстанавливать добычу нефти с января 2021 года, передает ТАСС.

На двусторонней встрече в Эр-Рияде Новак и бен Сальман планировали обсудить вопросы двустороннего сотрудничества РФ и королевства. Между ними уже сформирована дорожная карта по сотрудничеству в энергетике, которая включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной области и других областях.

В октябре сразу два телефонных разговора между президентом Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть.