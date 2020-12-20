Капля дело точит

20.12.2020, 2:10, Разное

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Региональные депутаты добиваются возбуждения уголовного дела из-за новых обстоятельств отравления Навального.

Целая группа оппозиционных депутатов разного уровня (в том числе многие депутаты региональных парламентов от «Яблока») потребовали от директора ФСБ Александра Бортникова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить сообщение о преступлении, опубликованное во многих СМИ, — а именно о предположительно совершенном сотрудниками ФСБ отравлении Алексея Навального. И возбудить уголовное дело по статье 277 УК РФ — «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

Фигуранты расследования Bellingcat об отравлении Навального. Фото: Bellingcat

Я, конечно, тоже подписал это заявление — естественно, не питая больших иллюзий относительно тщательности проверки и ее результатов.

Но если раз за разом не требовать от российских властей, чтобы они (вспомним старый лозунг советских диссидентов) соблюдали собственные законы, то тогда уж точно ничего не произойдет.

Расследование, проведенное The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии ФБК, назвало конкретные имена возможных соучастников преступления — восьми сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ, или в/ч 34435).

Вторая часть статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса обязывает силовиков проводить проверку по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации. Эту проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа — следователь.

Именно на этом основании мы и требуем эту проверку провести и возбудить уголовное дело по указанной статье 277 УК РФ.

В Петербурге это заявление уже подписали, кроме меня, как главы фракции «Яблоко», беспартийные депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Михаил Амосов. Остальные коллеги по парламентской оппозиции, в том числе коммунисты и эсеры, подписывать, увы, отказались.

В Пскове заявление подписали два депутата областного собрания от «Яблока» — Лев Шлосберг и Артур Гайдук.

В Карелии — «яблочные» депутаты Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова и Иван Гусев.

В Москве — все депутаты Мосгордумы от «Яблока» (Максим Круглов, Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Сергей Митрохин), а также Михаил Тимонов (СР) и Евгений Ступин (КПРФ); заявление уйдет в понедельник, 21 декабря.

В Томске — семь депутатов городской думы, в том числе глава штаба Навального Ксения Фадеева и четыре депутата от «Яблока» (Василий Еремин, Давид Аветян, Артем Канарев и Евгений Каверзин).

«Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и, более того, — смертельно опасной для граждан», — говорится в заявлении.

Коллеги из Томска добавляют:

«Мы обеспокоены, что в нашем городе в отношении гражданина РФ было применено химическое оружие, при этом сделано это при непосредственном участии государства».

«Какой смысл жаловаться властям на то, что, скорее всего, совершено по их же приказу? На какой результат вы рассчитываете?» — спрашивают у меня.

Да, отвечаю я, мы все, подписавшие эти заявления, не очень наивные люди и прекрасно понимаем, насколько мал шанс на возбуждение уголовного дела. Тем более что вскоре после отравления Навального мы уже обращались с аналогичным требованием — и после длительного ожидания получили отписки или отказы.

Но тогда налицо был только факт отравления — а сейчас появилась новая информация, с конкретными именами и должностями, и множество крайне трудно опровержимых доказательств.

И как бы ни проводилась проверка, нам — в процессуальном решении — будут вынуждены ответить на целый ряд вопросов.

Например, являются ли указанные в расследовании граждане действительно сотрудниками ФСБ, и действительно ли они путешествовали за Навальным по стране.

А если будет сообщено, что не являются или что не путешествовали (хотя президент Путин уже фактически признал слежку спецслужб за Навальным), — это можно будет подвергнуть сомнению и потребовать новых проверок.

Или проверить с помощью независимых журналистов и уличить во вранье, если оно будет.

И если в возбуждении дела откажут — ФСБ и СК придется как-то объяснять, почему они отказывают, а отказ мы сможем обжаловать.

Так что «делай что должно — случится, чему суждено».

И да, я верю, что это уголовное дело обязательно — пусть даже и не сейчас, — но будет возбуждено, а виновные — наказаны.

Крот истории роет хорошо, хотя и медленно.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга