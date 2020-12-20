 

В Славянске убили трех человек, злоумышленников ищут кинологи – полиция

20.12.2020, 2:06, Новости дня
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В Славянске Донецкой области обнаружили тела трех погибших людей, проинформировала 19 декабря полиция региона.

“”Работник коммунальной службы сообщил в полицию, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших – сожительницы мужчины и его матери”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшие женщины – 1966-го и 1940 года рождения.

“На телах всех трех лиц – следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками… Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников”, – рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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