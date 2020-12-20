Мнение: Как мне приказали «исчезнуть»

20.12.2020, 1:36, Разное

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10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

3 декабря 2010, пятница

С раннего утра в колонию приехал автобус, под завязку наполненный сотрудниками ГУФСИН РФ по РТ.

Инспекторская проверка!

Около десяти утра влетает кинолог:

-Ирек, надо исчезнуть, проверка идет.

-Так у меня здесь рабочее место.

-Гагарин позвонил, сказал, чтобы Муртазин исчез…

Гагарин – это зам.начальника службы безопасности ИК-10, куратор питомника собак, поэтому ничего не оставалось, как вернуться в барак, забраться в столовую и сидеть там.

Но долго сидеть не пришлось. Распахивается дверь и в столовую заходят Гарипов, Матросов (зам. начальника УФСИН РФ по РТ) и еще пяток офицеров.

-А Вы, почему не на рабочем месте? – сурово спросил Гарипов.

-Был. Но получил команду «исчезнуть»

-Как исчезнуть?

-Не знаю. Позвонил Гагарин, сказал, что идет комиссия, и что мне надо исчезнуть. Вот я и исчез. Но, видимо, плохо.

-Возвращайтесь на рабочее место! – Гарипов показал, что разговор окончен.

-Гражданин полковник, разрешите обратиться? – обращаюсь к Матросову, и не дожидаясь ответа, продолжаю. – К Вам на прием по личному вопросу можно записаться?

-Хорошо, – говорит Матросов. – С 13 до 14 у меня будет прием. Подойдете.

В 13.00 подошел к штабу, но был отправлен в поселок, мол, прием будет там. Не обманули. Правда, прием провел не Матросов, а какой-то капитан.

-10 ноября – говорю капитану – написал заявление о предоставлении отпуска. Сегодня 3 декабря, а у меня никакого ответа.

-А Вы, какой хотите получить ответ?

-Любой! Если удовлетворят, то поехать домой. Не удовлетворят – обжаловать отказ в суде.

-Разберусь – пообещал капитан.

***

Репа пропал. Вся колония выстроилась. А одного человека все никак не хватает. Визуально определили, что нет Старшины. На поиски ушло минут 20-25. Нашли репу в комнате длительного свидания, откуда он вылетел с заспанной физиономией.

Вечером наехал на него:

-Ты хоть совесть имей. Какого черта люди стоят на морозе, ждут, когда ты выспишься.

-А я не спал. Я матрасы считал…

-Ну и сколько тебе понадобилось времени посчитать целых два матраса в КДСке? Пока считал, притомился? Прилег?

На вечерней проверке кого-то не было.

-Наверное, матрасы считает… – говорю.

Смотрю, уже в бараке многие подхватили. Говорят не «пойду спать», а «пойду матрас посчитаю».

4 декабря 2010, суббота

Приезжал Булат, привез прессу.

5 декабря 2010 года (воскресенье)

Сержант Кириллов, извиняющимся тоном:

– Ирек Минзакиевич, снегопад, Вы не возражаете, если мы сегодня сделаем отбой в 20.00, чтобы завтра поднять людей пораньше, в пять?

– Виталий, я – не смотрящий, поступайте, как считаете необходимым…

6 декабря 2010, понедельник.

Приезжал Равиль Фатыхович Хусаинов. Тот самый помощник Нижнекамского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, которые за то время, что мы с ним не виделись, оказывается, был назначен заместителем прокурора. Выяснилось, что ещё 12 ноября своим постановлением он отменил постановление начальника ФБУ ИК-10 о водворении меня в штрафной изолятор. Но до меня эту информацию почему-то не довели. Иначе не стал бы, обращаться в суд.

8 декабря 2010 года (среда)

В колонию приехала судья Менделеевского райсуда, чтобы провести предварительное заседание по моему заявлению.

Написал, что отзываю своё заявление в связи с тем, что обжалуемое постановление начальника колонии уже отменено. Суд выслушал и, тем не менее, назначил основное заседание на 10 декабря.

9 декабря 2010 года (четверг)

Начальник колонии полковник Гарипов, похоже, в бешенстве. Ни с того ни с сего взял и снял меня с работы в питомнике и отправил на работу на ферму. Не пошёл.

– Отказываетесь от работы? – спросил майор Загидуллин, начальник колонии-поселения.

– Не отказываюсь. Но требую выполнить нормы Уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие труд осужденных.

Ничего не сказал майор Загидуллин. А пошёл в Штаб, выполнять требования законодательства.

На снимке: приблизительно так же выглядело мое рабочее место в ИК-10, хотя конкретно эта фотографию сделана не в ИК-10, я ее здесь нашел