 

Boeing из Игарки совершил вынужденную посадку в Сургуте

20.12.2020, 1:30, Новости дня
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Самолет Boeing авиакомпании «ЮТэйр», летевший из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Сургута (ХМАО), посадка прошла в штатном режиме, сообщили в справочной службе воздушной гавани.

В авиакомпании подчеркнули, что с пассажирами и экипажем «все в порядке», передает РИА «Новости».

В свою очередь Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в связи с вынужденной посадкой в Сургуте (ХМАО) самолета авиакомпании «ЮТэйр» организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр» сообщила, что вечером после вылета из Игарки в Уфу на борту Boeing-735 сработала световая индикация отсутствия наддува. Командир принял решение произвести посадку в Сургуте.



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