На Украине в контейнерах с фруктами нашли партию кокаина на 12 млн долларов

20.12.2020, 1:30, Новости дня

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В Одесской области пограничники пресекли канал поставки кокаина в Евросоюз. Партия наркотиков прибыла в морской порт «Южный» из Эквадора в контейнерах с фруктами, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Кокаин был расфасован по 46 брикетам общим весом 54 килограмма, стоимость партии на черном рынке составляет 12 млн долларов, сказано на сайте ведомства.

«Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска «Староказачье», – уточняется в сообщении.

Также отмечается, что только в 2020 году в морских портах Одесской области было обнаружено более 500 килограммов кокаина.

В сентябре 2019 года ФСБ задержала в Якутии крупного наркодилера с Украины.