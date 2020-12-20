«Мочилово в сортире» переходит границы

20.12.2020, 1:16, Разное

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Белорусский КГБ весной ждет войну, а МВД заключает договор с Росгвардией.

Если раньше некоторые высказывания Владимира Путина, которые в приличном обществе вообще не произносятся, так и оставались в границах кремлевского глоссария, то теперь их начали цитировать как очень правильные и своевременные и в других странах. В частности, в Беларуси. Председатель белорусского КГБ Иван Тертель в четверг посетил предприятие «Гродно Азот» и сказал: «Как говорит глава одной из стран недалеко, будем «мочить в сортире». Жизни сотрудников ставить под удар больше не будем — будем просто уничтожать. Другого выхода не будет».

Задержание на акции против милицейского насилия и нечестных выборов в Минске. Фото: EPA

А для того чтобы не ставить под удар жизни сотрудников, понадобятся другие сотрудники — из той самой «одной из стран недалеко». В тот же день на национальном правовом портале Беларуси опубликовано соглашение между МВД Беларуси и Росгвардией.

Стороны берут на себя обязательство:

сотрудничать в сферах охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,

охраны важных государственных объектов и специальных грузов,

борьбы с терроризмом и экстремизмом,

государственного контроля в области оборота оружия,

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,

охраны особо важных и режимных объектов,

охраны имущества физических и юридических лиц,

обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Едва ли нужно расшифровывать, что в данном случае означает совместная охрана общественного порядка, борьба с экстремизмом и силовая поддержка по противодействию преступности.

Это как раз таки оно — подавление протестов и борьба с демонстрантами.

Если экстремизмом в Беларуси считается исторический национальный флаг — значит, возможно, речь идет и о том, чтобы отбирать у людей флаги, тайно снимать их с окон и балконов, вырубать изо льда (одно из последних ноу-хау белорусов — вмораживать флаги в лед, так надежнее) и, конечно, издеваться над носителями этих флагов.

Одна сторона спешит на помощь другой, согласно условиям договора, после получения письменного запроса. Но в экстренных случаях достаточно запроса устного, без всяких бумаг — главное, чтобы потом в течение трех дней он был оформлен письменно задним числом. То есть достаточно звонка командующего внутренними войсками Беларуси или министра внутренних дел — и Росгвардия выдвинется на помощь.

Кстати, любопытная деталь: все расходы стороны несут самостоятельно, то есть

оплачивать командировки Росгвардии белорусское МВД вовсе не собирается — в РФ налогоплательщиков больше.

А еще стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной информации, и это единственная статья соглашения, которая будет действовать еще пять лет после его расторжения, если таковое случится.

Цепь Росгвардейцев во время митинга-концерта с участием Владимира Путина. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Впрочем, сейчас не так важно, что там будет через пять лет после того, как Росгвардия и белорусские внутренние войска разорвут все договоренности. Важно, как именно они будут сотрудничать. Судя по всему, устный запрос российская сторона получит очень скоро: председатель КГБ Иван Тертель на том же заводе «Гродно Азот» сказал, что весной силовики ждут войну. «Мы готовимся к весне, — сказал Тертель, — знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко.

Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет полтора-два года».

Он даже объяснил, что война начнется под видом гуманитарного вмешательства. Правда, не уточнил, с какой именно стороны.

Вообще Иван Тертель много и охотно рассуждал о точке пересечения интересов Востока и Запада, в которой оказалась Беларусь, и о том, что кто будет ее контролировать — тот и главный в Европе. Но в таком случае непонятно, почему МВД заключает соглашение о совместной деятельности только с Росгвардией, — кто знает, легко ли будет потом отправить домой тех, кто откликнется на письменный или устный запрос. И вообще, кто именно приедет по запросу охранять одряхлевшую диктатуру. Тем более что глава КГБ намекнул на российский, а вовсе не европейский след в нынешних протестах: «Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто». То есть кукловоды — российские, и еще Росгвардия. Тут без всякой войны можно обойтись.

Росгвардия, кстати, уже была совсем близко без всяких соглашений. Еще 27 августа Владимир Путин говорил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, но этот резерв не будет использован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», не начнут захватывать административные здания. Со второй половины августа этот резерв находился на границе, и только 14 сентября на встрече в Сочи Лукашенко с Путиным договорились, что гвардейцев можно распускать по местам их постоянной дислокации. Скорее всего, именно тогда стороны решили, что необходимо соглашение между белорусским МВД и Росгвардией, чтобы в будущем Владимиру Путину не пришлось лично формировать очередной резерв: пусть созваниваются и договариваются на низовом уровне — так быстрее выйдет.

Жесткие действия Росгвардии во время летних протестов в Москве. Фото: Юлия Балашова, для «Новой»

А логику искать по-прежнему бесполезно. Война, российские кукловоды, Бабарико как исполнитель воли Кремля, «будем уничтожать», соглашение с Росгвардией — не ищите здесь ни логики, ни даже политических интересов. Единственное, что действительно правильно, — это статья о сохранении конфиденциальности информации даже после расторжения договора между МВД Беларуси и Росгвардией: чтобы люди не увидели, какую чушь они друг другу пишут.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси