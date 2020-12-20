Зеленский заявил, что не готов сотрудничать с “олигархом Порошенко”

20.12.2020, 1:12, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря, ответил на вопрос, готов ли он сотрудничать с партией “Европейская солидарность” пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко.

Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

“Вопрос… не очень приятный. Это нормально, это жизнь… Готовы ли мы сотрудничать – я не понимаю с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, – окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, – я не готов”, – сказал Зеленский.

Он утверждает, что “слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией “Слуга народа”.

“Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого-то влияют – по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте”, – объяснил президент.

Весной 2019 года Зеленский выиграл выборы президента Украины у на тот момент главы государства Петра Порошенко. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Внеочередные выборы в Верховную Раду, которые прошли летом, выиграла пропрезидентская партия “Слуга народа”, получив в парламенте монобольшинство.