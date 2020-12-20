“Съезжал на санках”. В Харьковской области погиб 11-летний мальчик

20.12.2020, 1:12, Новости дня

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19 декабря в Нововодолажском районе Харьковской области, спускаясь на санках, погиб 11-летний мальчик. Об этом проинформировала полиция региона.

“По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков… Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция опубликовала фото горки. Ее высота – до 10 метров.