Зеленский: Украина умрет без инвестиций

20.12.2020, 1:12, Новости дня

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Украине нужны инвестиции, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

“Инвестиции – это кровь для организма. Я считаю, что Украина без них умрет. Инвестиции нужны. Сделали большую площадку для приватизации, несколько тысяч предприятий переданы в Фонд государственного имущества, который занимается приватизацией. Малая и средняя приватизация “полетели” – с точки зрения скорости все планы перевыполнены. По большой приватизации – она была запрещена на время ковида, поэтому немного остановлена, но там много делается”, – сказал президент.

Он отметил, что в концессию иностранным инвесторам переданы “уже несколько портов Украины”, и “они уже вкладывают деньги”.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Тогда он говорил, что “если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков, будет работать с клиентом круглосуточно” и решать все проблемы инвестора в любое время. Закон об этом Верховная Рада приняла 17 декабря.

В марте 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

До пандемии коронавируса планировалось, что в текущем году приватизация принесет государственному бюджету около 12 млрд грн, из них 6 млрд грн – от малой приватизации, а 6 млрд грн – от большой, сообщал “Укринформ”. В целом ФГИ прогнозировал продажу 500 предприятий до конца года. В начале кризиса, вызванного пандемией, Верховная Рада снизила планку по поступлениям в бюджет от приватизации до 500 млн грн за 2020 год.

В перечень объектов большой приватизации на 2020 год, который был утвержден Кабмином Украины, вошли ряд облэнерго, ТЭЦ, государственное предприятие “Артемсоль”, ПАО “Азовмаш” и другие. Ни одно из этих предприятий не продано.