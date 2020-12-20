Подкомиссия по тарифам поддержала введение пошлины на лом черных металлов

20.12.2020, 0:36, Новости дня

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом черных металлов, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

По информации ведомства, министр экономического развития РФ Максим Решетников накануне провел заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, передает РИА «Новости».

«На заседании была поддержана инициатива Минпромторга РФ установить ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за 1 тонну», – отмечается в сообщении.

В Минэкономразвития указали, что мера вводится на временной основе «ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов, и направлена на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьем».

«Это решение в том числе нацелено на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и так далее», – добавили в ведомстве.

Ранее председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что Минсельхоз и Минэкономразвития намерены ввести пошлину на экспорт пшеницы из России.