 

Зеленский выразил недоумение из-за желания украинцев привиться российской вакциной

20.12.2020, 0:36, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», – сообщил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

По словам украинского президента, он готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Как пишет американское издание, Зеленскому было трудно сдержать досаду по поводу указа президента США Дональда Трампа, запрещающего экспорт вакцин. До указа Украина вела переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок, но теперь вынуждена довольствоваться первыми коммерческими поставками вакцин на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

Трамп ранее подписал указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID-19. До этого официальные лица администрации заявляли, что поставки американских вакцин за рубеж должны начаться после того, как в США вакцину получат все желающие. Детали указа неизвестны. Может ли Трамп заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в США, также неясно, поскольку производители являются частными компаниями, которые заключили контракты на поставки по всему миру.

В декабре председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Однако позже Медведчук опроверг договоренности Украины о получении вакцин от COVID-19.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

Между тем, в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».



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