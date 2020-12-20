 

Российские ученые обнаружили новые особенности выработки антител к коронавирусу

20.12.2020, 0:26, Разное
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В исследование были включены данные 2112 пациентов из Москвы, Московской области, Рязани, Нижневартовска и Курска. Ученые выделили две группы участников: одни проходили тестирование на антитела после перенесенного COVID-19 или подозрение на него, другие обследовались в рамках профосмотров, например, сотрудники фармацевтических и медицинских компаний.

Ученые выявили большую разницу между этими группами в зависимости от региона: например, в Москве антитела были выявлены у 17% самостоятельно обратившихся и у 7,5% сотрудников компаний, в то время как в Подмосковье эти показатели составили 39% и 9,3% соответственно. В Нижневартовске число переболевших оказалось заметно ниже: 14% и 3% .Средний показатель переболевших COVID-19 во время весенней волны по итогам исследования составил 11%

В ходе исследования специалисты ДНКОМ также отслеживали динамику выработки антител в крови добровольцев и выяснили, что они могут появляться и на очень поздних сроках. По словам Андрея Исаева, были пациенты, у которых антитела вырабатывались только после 14 дня, и даже после 44 дня, у некоторых добровольцев максимальная концентрация антител достигалась к 74 дню. К шестому месяцы титры снизились у всех участников исследования до уровня контрольной группы. 

«Самым поразительным открытием было то, что у тяжело болевших титр антител падал быстрее, чем у тех, кто перенес COVID-19 легче. Более того, в среднем у таких пациентов концентрация антител была заметно ниже. Так что гипотеза о том, что если болеешь тяжело, значит, получишь максимальное количество антител, не подтвердилась, по крайней мере в рамках нашего исследования», – отметил Андрей Исаев.

По мнению эксперта, этому феномену есть простое объяснение: большинство пациентов с тяжелым течением имеют сопутствующие заболевания, которые снижают ресурсы иммунной системы.

Ранее международная группа исследователей сообщила о том, что у пациентов, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, вероятность развития антител выше. Ученые предполагают, что более высокая вирусная нагрузка вызывает сильную воспалительную реакцию, которая стимулирует выработку большего количества антител.



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