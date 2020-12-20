 

Журналист Капустин о планах правительства Украины на коммерческую вакцинацию: Повесьте в спаленке напоминательный портретик Януковича

20.12.2020, 0:18, Новости дня
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Украинской власти необходимо пересмотреть концепцию вакцинации населения на коммерческой основе. Таким мнением поделился журналист Андрей Капустин на своей странице в Facebook.

“Специально для мародеров из украинской власти типа [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля и [министра здравоохранения Максима] Степанова, которые без устали твердят о том, что часть граждан Украины эти уроды планируют прививать “на коммерческой основе”. Суки, пока вакцина не приехала в страну, поменяйте риторику и измените концепцию…Тем более, что это не ваши деньги… А тех, кто дает вам безбедно жировать… Если кому-то что-то совсем непонятно, повесьте в спаленке напоминательный портретик [экс-президента Украины Виктора] Януковича…”, – заявил он.

Капустин рассказал, что в Израиле вакцинация бесплатная для всех. По его словам, сегодня следом за премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху вакцинировали врачей больницы “Шиба”.

“С учетом того, что [в Израиле] вакцины уже закуплено много и процесс закупок не прерывается – на очереди миллионы доз вакцины Moderna – хочется верить, что, несмотря на плановый бардак, серьезных сбоев не будет”, – рассказал журналист.

https://www.facebook.com/kapustin.andrei/posts/4827651580609534

В Израиле намерены провести массовую вакцинацию. Издание NEWSru.co.il сообщило 17 декабря, что в страну уже доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.

Шмыгаль сообщал, что в Украине у граждан будут “коммерческие возможности для приобретения вакцины”. По его словам, скорее всего препараты будут продавать в отдельных прививочных пункта или кабинетах. Он отметил, что вакцины, которую Украина бесплатно получит в рамках COVAX, будет достаточно для иммунизации медиков и военных. 

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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