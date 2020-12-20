 

“Господь может в одно мгновенье все изменить”. Епифаний заявил, что у украинцев очень много вызовов

20.12.2020, 0:18, Новости дня
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что у украинцев много вызовов, о которых следует молиться. Об этом он сказал “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 19 декабря.

“У нас сейчас очень много вызовов. Вызов войной, вызов пандемией, различные экономические, политические проблемы. Мы не должны забывать о молитве к Богу. Потому что Господь может в одно мгновение все изменить”, – объяснил он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что на православное Рождество 7 января церкви закрываться в связи с карантинными ограничениями не будут.

“Мы благодарны украинскому правительству за то, что храмы не закрывают, богослужения будут совершаться при определенных условиях, но это хорошо. Потому что мы в это время должны возносить свои молитвы к Богу, чтобы господь нам помог преодолеть эти вызовы”, – подчеркнул Епифаний.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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