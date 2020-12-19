 

Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19. Прививку сделали в прямом эфире

19.12.2020, 23:24, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 декабря он сообщил на своей странице в Facebook.

“Мы много работали, чтобы доставить в нашу маленькую страну миллионы вакцин. Израиль – одна из первых стран, получивших вакцинацию”, – заявил Нетаньяху.

По его словам вакцинация необходима, чтобы “вернуть страну к нормальной жизни”.

“Сегодня вечером по дороге на прививку я думал о детях, которые заботятся о своих родителях. О внуках, которые хотят по-настоящему обнять дедушку и бабушку. Владельцы бизнеса должны иметь возможность открыть собственное дело”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/180235347124927/

“Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества”, – сказал Нетаньяху после процедуры. 

Он вакцинировался в прямом эфире препаратом компании Pfizer. Повторную дозу препарата Pfizer премьер должен получить через 21 день.

В Израиле намерены провести массовую вакцинацию. Издание NEWSru.co.il сообщило 17 декабря, что в страну уже доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.

Продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием “БриЛайф”.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), население Израиля составляет более 8 млн человек (по состоянию на 2016 год).

На 18 декабря в Израиле, по информации ВОЗ, зарегистрировано почти 370,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 3057 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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